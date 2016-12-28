بيعة الملك المباركة …تؤكد تلاحم وترابط ابناء الوطن مع قيادته

نوه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح محمد العياد أن مناسبة البيعة الثانية المباركة تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في كثير مما تحقق من مشاريع تنموية كبيرة .. كما تحل ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، في هذا المرحلة و يستشعر المواطن ما أنعم الله به على المملكة من نعم كثيرة وما تعيشه من أمن واستقرار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين ابناء الوطن والقيادة الرشيدة التي هي جزء من النسيج الوطني، وهو ما يجعل ذكرى البيعة الثانية مدعاة للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز البالغ بوطننا الغالي، وتجسيداً لمشاعر الوفاء، وصدق الانتماء إلى هذه الأرض المباركة، وإخلاص العمل من أجل رفعة وتقدم هذا الكيان الغالي.

وأوضح العياد : إن الوطن في عهد سيدي الملك سلمان واصلت حراكها التنموي الفعال كدولة لها ثقلها الاستراتيجي الكبير، فمضت وتسابقت وفق رؤية واضحة وخطوات ثابتة ومعتدلة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك الراحلين من بعده (رحمهم الله جميعاً)،

وأشار إلى أن الوطن اليوم يؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها الريادي المهم في السير قدما بالمنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار،

سائلاً الله «عز وجل» أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد (حفظهم الله).