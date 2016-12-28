 “جزائية المدينة” تتراجع عن حكم بقتل رجلين وامرأتين وتعاقبهم بالسجن والجلد استصلاحاً لحالهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“جزائية المدينة” تتراجع عن حكم بقتل رجلين وامرأتين وتعاقبهم بالسجن والجلد استصلاحاً لحالهم

“جزائية المدينة” تتراجع عن حكم بقتل رجلين وامرأتين وتعاقبهم بالسجن والجلد استصلاحاً لحالهم
المناطق - متابعات

تراجعت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة عن عقوبة القتل تعزيراً التي كانت قد أصدرتها بحق 4 وافدين تورطوا في تهريب حبوب “برازولام” المحظورة، وذلك استصلاحاً لحالهم.

وقررت المحكمة معاقبة المتهمين وهم رجلان وامرأتان بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم، والغرامة 100 ألف ريال، إضافة لجلد كل واحد منهم 2500 جلدة على دفعات والإبعاد عن المملكة بعد قضاء فترات محكومياتهم، مبينة وفقاً لصحيفة “مكة” أن هذه العقوبة محققة للردع والزجر.

وقالت مصادر إن المتهمين اشتركوا في تهريب واستقبال أكثر من 30 ألف حبة من حبوب “برازولام” المحظورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مبينة أن الحكم تضمن دفع المتهمتين الأولى والثالثة 4050 ريالاً عبارة عن غرامة التهريب الجمركي

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