 الرئيس التنفيذي لـ”جنرال إلكتريك”: محطة القرية المركبة الأكثر كفاءة تشغيلية في العالم  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الرئيس التنفيذي لـ”جنرال إلكتريك”: محطة القرية المركبة الأكثر كفاءة تشغيلية في العالم 

الرئيس التنفيذي لـ”جنرال إلكتريك”: محطة القرية المركبة الأكثر كفاءة تشغيلية في العالم 
المناطق - جازان

أشاد “ستيف بولز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة أن كفاءة وحدات التوليد بمحطة القرية المركبة بالمنطقة الشرقية في المملكة، مكنتها من أن تصبح أكبر محطة تعمل بنظام الدورة المركبة في العالم، مبيناً أن المحطة تمكنت من تسجيل أرقام قياسية خلال 2016، ونجحت في رفع كفاءة تشغيل التوربينات الخاصة بها لتصل إلى 54.6%، وهي نسبة تعد مثالية وتفوق العديد من المحطات في العالم.

وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة، أن قدرات وحدات التوليد بمحطة القرية المركبة، بلغت 4475 ميجاوات عند درجة حرارة 32 درجة مئوية، وهو معدل قياسي عالمي، جاء انعكاساً لجهود الشركة السعودية للكهرباء الرامية إلى تحسين الكفاءة الحرارية لوحدات التوليدالمملوكة لها، منوهاً بقدرة الشركة على خفض هدرالطاقة داخل المحطات بنسبة وصلت إلى 3%، تعدواحدة من ضمن أفضل المعدلات العالمية في هذا المجال.

وتعد محطة القرية التي تقع على الساحل الشرقي للمملكة أكبر محطة توليد تعمل بنظام الدورة المركبة في العالم، وبلغت تكلفة إنشائها حوالي 14 مليار ريال، ويعمل بها 247 مهندساً وفنياً سعودياً بنسبة تصل إلى 82% من القوى العاملة بها، حيث تخطط الشركة لأن ترتفع هذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2020م.

يذكر أن الجهود التي تبذلها السعودية للكهرباء لتحسين الكفاءة الحرارية بمحطات التوليد، أسفرت عن نجاح الشركة في توفير 15 مليون برميل من الوقود المكافئ تعادل قيمتها السوقية 368 مليون ريال، إضافة إلى توفير 13 مليون برميل من الديزل، وتهدف الشركة إلى رفع الكفاءة الحرارية داخل محطات التوليد من 37.5حالياً إلى 40% بنهاية عام 2020.

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