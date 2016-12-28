 مسؤلين جمعية الخطة الخيرية بحائل : نجدد العهد والولاء بمناسبة البيعة الثانية للملك سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسؤلين جمعية الخطة الخيرية بحائل : نجدد العهد والولاء بمناسبة البيعة الثانية للملك سلمان

مسؤلين جمعية الخطة الخيرية بحائل : نجدد العهد والولاء بمناسبة البيعة الثانية للملك سلمان
المناطق - حائل
عبر عدد من المسؤلين بجمعية الخطة الخيرية بحائل عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مؤكدين أن ما تحقق من إنجازات تنموية جاء ليؤكد حكمة ملك الحزم ومواصلته مسيرة العطاء والنماء والمباركة …
وقال الأستاذ ماجد بن عبد الكريم الجبرين رئيس مجلس ادارة جمعية الخطة الخيرية   أن ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تأتي لتفتح سجلا من حكمة القيادة ومسيرتها لمباركة في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه وتنميته في مختلف الأحوال والظروف والازمات في ظل لحمة وطنية جعلت من قيادتها ووطنها مصدر فخرها واعتزازها .
وأكد  من حق الوطن والمواطن أن يباهي اليوم بهذه المناسبة العزيزة  بقيادته ويتغنى بإنجازاتها المتواصلة وحزمها الشديد وحكمتها  سياسيا واقتصاديا وتنمويا وهذا  هو سلمان الوطن حفظه الله الذي يواصل سعيه وجهده لخدمة أمته ووطنه مستعينا بالله في كل أموره ومستمدا قوته من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهج الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه …
كما تحدث الاستاذ عقيل العقيل نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية بهذه المناسبة مجددا  البيعة والولاء  لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله
وقال تحل علينا الذكرى الثانية لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية المملكة العربية السعودية وتقف الانجازات شاهدة على ما قدمه حفظه الله ويقدمه خدمة للإسلام والمسلمين عموماً ولأبناء الشعب السعودي خصوصاً
 واضاف سوف يذكر التاريخ على مدى أجيال من الزمن ما قدمه سلمان الحزم لأبناء اليمن الشقيق ونصرته لهم وسيذكر التاريخ  أن عاصفة الحزم هي منطلق للخير ومنبع للأمن والأمان في بلاد اليمن خصوصاً وفي جميع أقطار الأمة الإسلامية والعربية
 سائلا الله أن يديم على بلادها أمنها واستقراراها وعزها ومجدها .
وتحدث الاستاذ مطر بن مسير الشمري المدير التنفيذي للجمعية بهذه المناسبة عندما نتحدث عن ملك المنجزات وسلمان الحزم يصعب علينا في كلمات ومعاني مختصرة أن نتحدث عنها بشيىء من التفصيل وننظر بعين الاعتبار الی ان أكبر منجز تاريخي سطرته الأقلام وسوف يسطره التاريخ في سيرة الوطن الغالي على مدار سنوات طويلة وارتبط هذا المنجز بقائد محنك صاحب رؤية ثاقبة وفكر سديد ، إنه ( عاصفة الحزم ) …
ً ونسأل الله  جل في علاه أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي وولي عهده وأن يحفظ لنا بلادنا آمنة مستقرة وأن يحفظ لنا جنودنا المرابطين  وأن يمدهم بعونه وتوفيقه كما أسأله عز وجل أن يرحم الشهداء منهم وأن يشفي المصابين وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين
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