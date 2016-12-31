 معرض عالم الأناقة النسائي يختتم آخر عروضة اليوم السبت في الخبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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معرض عالم الأناقة النسائي يختتم آخر عروضة اليوم السبت في الخبر

معرض عالم الأناقة النسائي يختتم آخر عروضة اليوم السبت في الخبر
الخبر - منال الدوسري

يختتم اليوم السبت في محافظة الخبر احد المعارض المتخصصة لاناقة المرأه والمخصص للسيدات فقط حيث يختتم معرض عالم الاناقة 4 آخر ايامة عصر اليوم السبت بمشاركة نحو 120 مشاركة يمثلن مختلف المنتجات والسلع الأسر المنتجة وهو من تنظم مؤسسة عالم التنظيم ويقام بفندق التوقيع بالخبر ( التوليب إن ) سابقا.
وصرحت مديرة عام مؤسسة عالم التنظيم والمسؤولة عن المعرض الأستاذة / نجاة الدهلوس بأن المعرض يدعم مجانا كلا من الأسر المنتجة وجمعية كافل اليتيم. بتخصيص اجنحة لها بدون مقابل.
وأوضحت الدهلوس أن المعرض سيستقبل النساء في الفترة المسائية من الساعة ( 4 عصرا الى 11 من مساء اليوم السبت ).
يذكر ان المعرض حظي ولا زال يحظى باهتمام ورعاية مجموعة من الرعاة مما كان لهم دور بارز ومهم في إنجاح المعرض ولله الحمد.

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