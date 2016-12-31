عمد المنطقة الشرقية يعقدون لقائهم الثاني

عقد اللقاء الثاني لعمد المنطقه الشرقية مساء أمس الجمعة بتاريخ 1438/4/1 في مخيم محافظة راس تنورة بضيافة عمدة محافظة راس تنورة العمدة فرحان الحربي وبحضور عمدة محافظة الخفجي رشيد الداهوم العازمي و عمدة محافظة حفر الباطن العمدة بداح بن لحيان والعمدة فايز العنقودي والعمدة ثلاب الشمري والعمدة سعود عايد الشمري والعمدة حامد الحويفظ وعمدة محافظة النعيرية الحميدي العتيبي وعمدة أبو معن تركي القحطاني وعمدة الشقيق محمد البو حمد وعمدة مدينة عنك نايف بن رجا الخالدي، حيث تطرقوا لعدة مواضيع من أهمها تسهيل معاناة المواطنين حسب توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم والتي تواكب رؤية ٢٠٣٠.

من جانبه ذكر عمدة محافظة الخفجي رشيد الداهوم ان الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الخبرة من الزملاء والتعارف والحرص على كل مايخدم الوطن والمواطن لما فيه المصلحة العامة وفق توجيهات ولاة الامر حفظهم الله.

وفي نهاية اللقاء قدم العمد شكرهم لعمدة محافظة راس تنورة فرحان الحربي على حسن الاستقبال و كرم الضيافة.