الفيصل بمناسبة ذكرى البيعة: الإنجازات عظيمة على كل الأصعدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة، في كلمة بمناسبة ذكرى البيعة الثانية للملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، أن المملكة تعيش هذه الأيام حالات من الفرح .. من الارتقاء والتقدم ، فبعد صدور أرقام الميزانية المبشرة بالخير الكثير لهذه البلاد ، نحتفل جميعا بذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- ورغم أن المسافة قصيرة إلا أن الانجازات عظيمة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

وأضاف أن سياسة حكيمة وحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم تسير هذه البلاد عليه منذ توحيدها على يد المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز مرورا بأبنائه الملوك من بعده وحتى عهدنا هذا تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز .

العزة والكرامة كانت عنوانا لهذه الفترة فقد وضع الملك سلمان بن عبدالعزيز للعرب مكانة وللانسان السعودي عزة ومهابة .

في السياسة نحترم بين دول العالم ، وفي الاقتصاد تنوع ورؤية ثاقبة بعيدا عن الاعتماد على النفط ، وعيش بأمن وأمان في ظل التقلبات الأمنية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة.

ادام الله علينا هذه النعمة .. وحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليسير بنا ونحن معه إلى مصاف الدول المتقدمة .