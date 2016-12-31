 بنهاية العام .. الشركات العالمية تسبح في ديون بـ 100 تريليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بنهاية العام .. الشركات العالمية تسبح في ديون بـ 100 تريليون دولار

بنهاية العام .. الشركات العالمية تسبح في ديون بـ 100 تريليون دولار
المناطق - وكالات

تباينت التقديرات بشأن التطورات المتوقعة للوضع الاقتصادي لعام 2016، فكرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أشارت في مقال شهير لها في صحيفة “هاندلسيلات” الألمانية، إلى أنه سيكون عاما مخيبا للآمال، وهذا ما أكدته الشركات العالمية التي تسبح في ديون بـ 100 تريليون دولار بنهاية العام.

لكن اقتصاديون ومختصون دوليون رحبوا بالعام الجديد، وراهنوا حينها على أنه قد يكون بداية للخروج من الأزمة المالية التي أمسكت بتلابيب الاقتصاد العالمي منذ أواخر عام 2008، حسبما نقلت “الاقتصادية”

وبين التفاؤل والقلق مما تحمله الأيام، دار صراع عنيف طوال أشهر العام، لكن روح التفاؤل تراجعت في الأشهر الأخيرة منه، بعد أن فشلت في أن تجد ترجمة حقيقية لها على أرض الواقع، فقد جاء العام ومضى ولم يفلح ــ كما راهن البعض ــ في أن يكون بداية الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية، بل إن القلق ينتاب كثيرا من المختصين الآن، بأن تترك أحداثه بصمات سلبية على عام 2017.

 

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