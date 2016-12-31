احتفاء بطالبين عادا بعد إنجاز وطني على مستوى العالم

بمشاركة عدد من التربويين جندت ادارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جده أمس طواقمها امس لاستقبال الطالب محمد ثنيان الشنبري الفائز بالمركز الاول على مستوى العالم في الرياضيات الذهنية وزميله ماجد الطويرقي الحاصل على المركز الثالث وتم افساح المجال امامهما عبر سيارة خاصه نقلتها من مدرج الطائرة ليكون الاستقبال له في منصّة كبار الزوار.

وكان في استقبال الطالبين عدد من التربويين ومسئولين في التعليم وقيادات ومنسوبي مدارس الاندلس على رأسهم المدير التنفيذي ابراهيم الحارثي ومدير المدرسة الابتدائية بالطائف عبدالعزيز الثبيتي واولياء امور الطلاب وجمع لفيف من اقارب الطالب وكذلك مسئولين المطار وتم استقباله بالورود والهدايا.

وقال قائد مدرسة الاندلس بالطائف عبدالعزيز الثبيتي التي يدرس فيها الطالب محمد الشنبري الذي فاز في المركز الأول أن الطالب حقق التميز لما يملكه من قدرات إلى عدّة مشاريع تربوية اثرائية ومعرفية من ضمنها منهج الخوارزمي والرياضيات الذهنية والروبوت الآلي واللغة الإنجليزية مُراهناً على ان هذه المشاريع بمشيئة ستخرج لنا عباقرة ومتميزين آخرين على مستوى العالم.

وأضاف أن المسابقة بدأت مطلع العام الدراسي اذ فاز الطلاب على مستوى المملكة وتم دخولهم في تصفيات العالم للمسابقة في كوريا وحققا ولله الحمد المركز الاول لـ محمد الشنبري والمركز الثاني حاز عليه مشعل فايز السواط في الرياضيات الذهنية الذي سيصل إلى مطار الطائف يوم غد الأحد، بينما المركز الثالث من نصيب الطالب ماجد الطويرقي من تعليم الطائف أيضا.

وكان وزير التعليم الدكتور احمد العيسى قد اتصل بقائد مدرسة الاندلس الابتدائية بالطائف وبلّغه ايصال تهنئته للطلاب الفائزين فيما سيتم تكريمهم في جائزة التميّز للتعليم السنوية في دورتها السابعة وفق ما اكّده امين الجائزة محمد الطويان.

من جهته عبّر اولياء امور الطالبين عن عميق سعادتهم الغامرهم مهدين هذا الانجاز العلمي للقيادة الرشيدة وللحقل التعليمي وكافة ابناء الوطن معربين عن شكرهم للدعم الذي يلقاه الطلاب في الطائف بمتابعة من مدير التعليم الدكتور محمد بن حسن الشمراني ومساعديه.