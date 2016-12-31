 دراسة: “القهوة” تُوسِّع الأوعية الدموية وتقويها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: “القهوة” تُوسِّع الأوعية الدموية وتقويها

دراسة: “القهوة” تُوسِّع الأوعية الدموية وتقويها
المناطق - وكالات

اكتشف باحثون يابانيون، أن للقهوة تأثيراً مفيداً على عمل نظام القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد على توسيع الأوعية وتقويتها.

وأوضح الدكتور ماساتو تستسوي، من مركز الدراسات العليا “رويكي”: أن القهوة المركزة تؤثر بشكل إيجابي على الأوعية الدموية الصغيرة، فهي توسعها وتقويها.

وأجريت دراسة من قبل الخبراء تحت إشراف تستسوي، وشارك فيها 27 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 عاماً، وتبين أن المتطوعين الذين شربوا القهوة العادية مع الكافيين شهدوا ارتفاعاً ملحوظاً في حيوية الجسم.

ووجد العلماء في نهاية التجربة أن تدفق الدم في الأوعية الدموية أصبح أعلى بنسبة 30% من المتطوعين الذين شربوا القهوة العادية مع الكافيين.

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