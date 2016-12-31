وكيل إمارة الباحة يفتتح مكتبة المجمع الأكاديمي للطالبات.. ومعرض الكتاب المخفض بجامعة الباحة غدا

يفتتح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري مساء يوم غد الأحد بعد صلاة المغرب مكتبة المجمع الأكاديمي للطالبات، إضافة إلى معرض الكتاب الأكاديمي المخفض، وذلك في المجمع الأكاديمي بجامعة الباحة” على طريق العقيق.

من جهته أعرب مدير جامعة الباحة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووكيل الأمارة الدكتور حامد الشمري على ما تلقاه الجامعة من دعم واهتمام ورعاية من قبل إمارة المنطقة بما يسهم بعد توفيق الله في تحقيق رسالتها على أكمل وجه لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

وأشار الدكتور عبدالله الزهراني إلى أن افتتاح المكتبة الخاصة بالمجمع الأكاديمي للطالبات يأتي في سياق حرص الجامعة على تقديم كامل الخدمات للطالبات خاصة فيما يتصل بالجانب العلمي والبحثي لتزويدهن بالحقول المعرفية، سواء على مستوى الكتاب المطبوع، أو الكتاب الرقمي، بوصفهما من أهم مصادر التعلم.

وأكد أن إقامة المعرض المصاحب جاء بالتزامن مع افتتاح المكتبة سعيا من الجامعة على اتاحة الفرصة لجميع المهتمين بالجوانب البحثية والعلمية لاقتناء الكتاب بصورة مخفضة ليتيح للجميع اقتناء الكتاب، إضافة إلى أن هذا المعرض سيكون متاحا للجميع دون استثناء لمدة خمسة أيام حرصا من جامعة الباحة لبناء علاقة تواصلية ومعرفية مع المجتمع.

وفي سياق متصل قال الدكتور عبدالرحمن الشرفي عميد شؤون المكتبات إن افتتاح المكتبة يأتي في إطار إكمال المنظومة العلمية والتعليمية في المجمع الأكاديمي للطالبات، وسيصاحب الافتتاح معرضا للكتاب الأكاديمي المخفض، حيث سيعرض قرابة أربعة آلاف عنوان، وسيكون قيمة التخفيض ٦٠٪‏ على كافة الكتب المعروضة بهدف تسهيل اقتناء الكتاب المرجعي سواء للطلاب أو للباحثين من الاساتذة وطلاب الدراسات العليا.

وأشار الدكتور الشرفي إلى أن الجامعة تستعد ممثلة في عمادة شؤون المكتبات لافتتاح مكتبة المجمع وهي بمثابة المكتبة المركزية بوصفها أداة أساسية لتقديم الخدمات المتعلقة بمصادر المعلومات سواء المطبوعة والرقمية.

وكشف أن هذه المكتبة تسعى لتقديم خدمات متعددة لأربع كليات، وهي: كلية العلوم، وكلية الآداب والعلوم الانسانية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب، وتشتمل على قاعة المراجع والمصادر العلمية، إضافة إلى معمل للإنترنت، وقاعة للمطالعة، وقسم الفهرسة والتصنيف.