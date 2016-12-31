 غرفة الرياض تعتمد عدداً من البرامج في إدارة المرافق والممتلكات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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غرفة الرياض تعتمد عدداً من البرامج في إدارة المرافق والممتلكات

غرفة الرياض تعتمد عدداً من البرامج في إدارة المرافق والممتلكات
المناطق_الرياض

عقدت لجنة إدارة المرافق والممتلكات المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض اجتماعها الأول برئاسة إبراهيم الدرويش، وتم خلال الاجتماع التصويت باختيار المهندس محمد الدريبي نائب لرئيس اللجنة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري أن اجتماع اللجنة استعرض أبرز محاور استراتيجية اللجنة التي تركز على العمل مع الجهات التشريعية في التطوير وتحديث الأنظمة، صناعة المهنة، تعريف المهنة ونشر المعرفة.

ووافق الاجتماع على عدد من البرامج التي ستعمل اللجنة على تنفيذها ومنها: برنامج أنا أقدر، ويهدف إلى إيجاد جيل جديد من الشباب السعودي يعمل لحسابه الخاص من خلال نشر ثقافة العمل وتشجيعهم على المبادرة التحفيز على خلق فرص العمل وتوليد الوظائف في نشاط إدارة المرافق والممتلكات.
وبرنامج تمكين الذي يهدف البرنامج إلى دراسة الأنظمة واللوائح بغرض تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بتنظيم إدارة المرافق ووضع حلول ومقترحات ورفعها للمسئولين في الجهات المختصة.
وبيّن الوبري أن برنامج التجارب يهدف إلى نقل تجربة الرواد من الدول والمؤسسات والشخصيات الناجحة في مجال المرافق والصيانة والتشغيل إلى شباب الأعمال للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وبرنامج شركاء العمل الذي يهدف إلى عقد لقاءات وورش عمل مع الهيئات والمنظمات والشركات وإدارة الأسواق التي تلتقي أهدافها مع أهداف اللجنة لدعم المبادرات والمهتمين بالنشاط، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برنامج مهنتي بهدف تشجيع تعليم وإنتاج مختصين في مجال إدارة المرافق وتحويلها إلى مهنة احترافية لتوليد الوظائف منها من خلال نشر الوعي والتعريف بهذه الصناعة والمساهمة مع الجامعات، وبرنامج التعزيز الذي يهدف إلى تعزيز الروابط وتنمية العلاقات بين قطاع الأعمال محليا ودوليا والجهات الحكومية الراعية والمنظمة لهذا النشاط، كما تم اعتماد برنامج جائزتي والذي يتضمن جائزة تقديرية تكون سنوية لمنشات قطاع الأعمال محليا التي تطبق المعايير الدولية في الجودة للمباني الخضراء.

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