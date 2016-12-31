 جمعية تركية ترسل 905 شاحنات مساعدات إنسانية إلى سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جمعية تركية ترسل 905 شاحنات مساعدات إنسانية إلى سوريا

جمعية تركية ترسل 905 شاحنات مساعدات إنسانية إلى سوريا
المناطق_وكالات

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İ.H.H)، اليوم السبت، أنها أرسلت 905 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية إلى سوريا، خلال الثلاثين يومًا الماضية.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء اليوم السبت عن براق قاراجا أوغلو، المستشار الإعلامي لمكتب الهيئة غير الحكومية في ولاية هطاي، قوله: “إن الهيئة قدمت الدعم لآلاف الأسر الحلبية، في إطار حملة مساعدات تحت اسم (افتحوا الطريق إلى حلب)”.

ولفت إلى أن المساعدات قُدمت من مختلف الولايات التركية، وأنه تم توفير وسائل التدفئة والمساعدات الغذائية والمأوى للمهجرين، الذين قدموا إلى محافظة إدلب (شمالي سوريا)، من أحياء حلب الشرقية.
وأوضح قاراجا أوغلو، أن “905 شاحنة محملة بالمساعدات أُرسلت إلى سورية في إطار حملة افتحوا الطريق إلى حلب، خلال الثلاثين يوما الماضية، لتصل إلى مستودعات الهيئة، حيث يتم توزيعها بشكل منتظم على الأسر المهجرة في إدلب”.
وأضاف “نحو 45 ألف شخص تم إجلاؤهم من حلب إلى إدلب، بموجب اتفاق إجلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة من أحياء حلب الشرقية، مشيرًا إلى توفير المساعدات لهم، وإنشاء مخيمين لاستقبالهم في المناطق الآمنة بإدلب”. وبعد نحو خمسة أشهر من القصف المكثف لقوات الرئيس بشار الأسد وحلفائه على أحيائها الشرقية، أسفر عن مقتل وجرح المئات، توصلت المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة من قبل روسيا، في 13 ديسمبر الجاري، لاتفاق وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين من شرقي حلب، وذلك بوساطة تركية.
وفي 22 ديسمبر، استكملت عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، ومع خروج المحاصرين باتت كامل الأحياء الشرقية خاضعة لسيطرة النظام السوري والمليشيات الإرهابية الشيعية العراقية والإيرانية الموالية له.

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