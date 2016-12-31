 أمير حائل: الكل في هذا الوطن يبادلون قيادة هذه البلاد الوفاء وصدق الانتماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير حائل: الكل في هذا الوطن يبادلون قيادة هذه البلاد الوفاء وصدق الانتماء

أمير حائل: الكل في هذا الوطن يبادلون قيادة هذه البلاد الوفاء وصدق الانتماء
المناطق_حائل

أكد الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحمل في مضامينها استمرار اللحمة القوية بين أبناء هذا الوطن الغالي وقائد الأمة ملك العزم والحزم.
وقال أمير منطقة حائل: “نجدد البيعة لمقامه الكريم ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد داعين الله أن يديم هذا الوطن وأمنه واستقراره وأن يمكن جنودنا البواسل من النصر وأن يديم توفيقه لرجال أمننا في كل جزء غالي من الوطن”.

وأشاد الأمير سعود بن عبدالمحسن بالخطوات التطويرية الشاملة لبرامج التنمية في مناطق المملكة في هذا العهد الزاهر والوقفة الشجاعة مع الشعب اليمني الشقيق والوقفة السخية لإغاثة الشعب السوري الشقيق.
وقال أمير منطقة حائل: “إن الكل في هذا الوطن من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله يبادلون قيادة هذه البلاد الوفاء وصدق الانتماء لبلد التوحيد ويسألون الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وأن يلبسه تاج الصحة والعافية وأن تتكرر هذه المناسبات الوطنية وبلادنا من تطور إلى تطور ونماء بإذن الله”.

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