 الفيصل: الملك سلمان وضع للعرب مكانة وللسعودي عزة ومهابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الفيصل: الملك سلمان وضع للعرب مكانة وللسعودي عزة ومهابة

الفيصل: الملك سلمان وضع للعرب مكانة وللسعودي عزة ومهابة
المناطق_مكة

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , في كلمة له بمناسبة ذكرى البيعة الثانية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, “إن المملكة العربية السعودية تعيش هذه الأيام حالات من الفرح .. من الارتقاء والتقدم , فبعد صدور أرقام الميزانية المبشرة بالخير الكثير لهذه البلاد، نحتفل جميعا بذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله-, ورغم أن المسافة قصيرة إلا أن الإنجازات عظيمة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها”.

وأضاف سموه ” سياسة حكيمة وحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم تسير هذه البلاد عليه منذ توحيدها على يد المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز مرورا بأبنائه الملوك من بعده وحتى عهدنا هذا تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز” .

وتابع سمو أمير منطقة مكة المكرمة ” العزة والكرامة كانت عنوانا لهذه الفترة فقد وضع الملك سلمان بن عبدالعزيز للعرب مكانة وللإنسان السعودي عزة ومهابة “.

وأضاف سموه ” في السياسة نُحترم بين دول العالم، وفي الاقتصاد تنوع ورؤية ثاقبة بعيدا عن الاعتماد على النفط ، وعيش بأمن وأمان في ظل التقلبات الأمنية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة”.

واختتم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كلمته سائلا الله بأن يديم علينا هذه النعمة .. ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليسير بنا ونحن معه إلى مصاف الدول المتقدمة.

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