 انتخابات اتحاد الكرة…إستبعاد أبوعظمة وعادل عزت يكسب الجولة الاولى بـ 15 صوت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انتخابات اتحاد الكرة…إستبعاد أبوعظمة وعادل عزت يكسب الجولة الاولى بـ 15 صوت أمير حائل: الكل في هذا الوطن يبادلون قيادة هذه البلاد الوفاء وصدق الانتماء أكثر من 18 قتيلاً في اعتداء مزدوج باحد أسواق بغداد سلطات الاحتلال تقتل 134 فلسطينياً وتمنح تراخيص لبناء27 ألف وحدة استيطانية خلال عام جمعية تركية ترسل 905 شاحنات مساعدات إنسانية إلى سوريا غرفة الرياض تعتمد عدداً من البرامج في إدارة المرافق والممتلكات وكيل إمارة الباحة يفتتح مكتبة المجمع الأكاديمي للطالبات.. ومعرض الكتاب المخفض بجامعة الباحة غدا دراسة: “القهوة” تُوسِّع الأوعية الدموية وتقويها احتفاء بطالبين عادا بعد إنجاز وطني على مستوى العالم أمير الباحة: عهد الملك سلمان حمل سجلاً حافلاً من البناء والتطور والتنمية الشاملة مقتل أربعيني في “العوامية” على يد مجهولين “لأجلك يا حلب”.. حملة سعودية تنطلق للأشقاء السوريين النازحين

انتخابات اتحاد الكرة…إستبعاد أبوعظمة وعادل عزت يكسب الجولة الاولى بـ 15 صوت

المناطق_الرياض

إستطاع المرشح عادل عزت من كسب الجولة الأولى من الانتخابات بـ 15 صوت بفارق صوت وحيد عن خالد المعمر صاحب 14 صوت وبفارق 3 أصوات عن سلمان المالك صاحب 12 صوت وحصد نجيب ابو عظمة على صوت وحيد

وبذلك يتم إستبعاد الأقل أصواتاً نجيب أبو عظمة وبدء الجولة الثانية بين عادل عزت و خالد المعمر و سلمان المالك بـ 42 صوت ولحسم الجولة الثانية يجب على أحد المرشحين أن يحصد ثلثي الاصوات ليصبح رسمياً رئيساً منتخباً للإتحاد السعودي لكرة القدم

ويتم الان الاقتراع والتصويت مجدداً لبدء الجولة الثانية وسنوافيكم بالأحداث بشكل عاجل في حال تم الحسم أو الإنتقال للجولة الثالثة

 

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