انتخابات اتحاد الكرة…إستبعاد أبوعظمة وعادل عزت يكسب الجولة الاولى بـ 15 صوت

إستطاع المرشح عادل عزت من كسب الجولة الأولى من الانتخابات بـ 15 صوت بفارق صوت وحيد عن خالد المعمر صاحب 14 صوت وبفارق 3 أصوات عن سلمان المالك صاحب 12 صوت وحصد نجيب ابو عظمة على صوت وحيد

وبذلك يتم إستبعاد الأقل أصواتاً نجيب أبو عظمة وبدء الجولة الثانية بين عادل عزت و خالد المعمر و سلمان المالك بـ 42 صوت ولحسم الجولة الثانية يجب على أحد المرشحين أن يحصد ثلثي الاصوات ليصبح رسمياً رئيساً منتخباً للإتحاد السعودي لكرة القدم

ويتم الان الاقتراع والتصويت مجدداً لبدء الجولة الثانية وسنوافيكم بالأحداث بشكل عاجل في حال تم الحسم أو الإنتقال للجولة الثالثة