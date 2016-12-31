 القبض على 8 داعشيين في العاصمة التركية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القبض على 8 داعشيين في العاصمة التركية

القبض على 8 داعشيين في العاصمة التركية
المناطق_وكالات

ألقت قوات الأمن التركية اليوم السبت القبض على ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، للاشتباه في تحضيرهم لتنفيذ هجمات قبيل رأس السنة الميلادية في العاصمة التركية أنقرة، طبقا لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.
وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن “فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة رصدت تحركات الأشخاص الثمانية، الذين تأكدت من انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، واشتبهت باستعدادهم لتنفيذ هجمات قبل رأس السنة”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الأمن نفذت عمليات دهم في عدد من المناطق بالعاصمة، وألقت القبض على الأشخاص الثمانية”.
وأشارت إلى “العثور على وثائق خاصة بالتنظيم في الأماكن، التي نفذت فيها العملية.

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