مصر تبدأ في تسليم رفات ضحايا تحطم طائرة لذويهم

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مصر بدأت اليوم السبت في تسليم جثث ورفات ضحايا تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط إلى أسرهم.

وكانت الطائرة التي تقل 66 من الركاب والطاقم على متن الرحلة رقم (إم.

إس804) القادمة من باريس إلى القاهرة تحطمت فوق البحر في مايو أيار مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

وتم اليوم السبت تسليم رفات أفراد طاقم الطائرة فيما يتوقع أن يبدأ تسليم رفات الضحايا من المصريين والفرنسيين والأجانب الآخرين غدا الأحد.

ومن بين من لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة التي كانت من طراز إيرباص (إيه320) 40 مصريا و15 فرنسيا.

وقال محققون مصريون في وقت سابق من هذا الشهر إن بقايا متفجرات عثر عليها على أشلاء القتلى لكن محققين فرنسيين قالوا إن من غير الممكن في تلك المرحلة استخلاص استنتاجات عن سبب تحطم الطائرة.