الوادعي معلقاً على انتخابات اتحاد الكرة: الرابطة عدلت النظام من أجل المس

قال المرشح لمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم العميد أحمد الوادعي إن ما حصل من لجنة الانتخابات والاتحاد السعودي مخالف للنظام.

وأضاف انه ” لم يتم توجيه الدعوة لي بالحضور، ورفضوا أن أتحدث مع الجمعية العمومية لأوضح لهم ما حصل وأنه ليس لدي وقت بعمل حملة عن برنامجي الانتخابي، وأني حضرت من أجل مقابلة الأعضاء”.

وأضاف الوادعي:” الرئيس السابق للاتحاد أحمد عيد قال لي أمام ممثل الفيفا والاتحاد الآسيوي وبحضور عمر المهنا ليس لدي علم بقرار مركز التحكيم الرياضي، فكيف أوافق على التحدث في الجمعية العمومية؟.. هل يعقل هذا، ما يحصل شيء كارثي فقد تم خلال الأيام الماضية تعديل النظام والقانون لجعل موقف رئيس رابطة دوري المحترفين ياسر المسحل نظامي حيث كان مخالفاً للنظام عندما قدم ملفه للجنة الانتخابات، ولكن عندما علم المسحل بأنه مخالف سعى مع أعضاء الرابطة على تغيير النظام ومع ذلك لم يصادق على مجلس اتحاد الكرة، وكان الواجب من لجنة الانتخابات في الأساس عدم قبوله، وفقاً للنظام واللوائح المعمول بها، ما حصل فوضى عارمة تسيء للقانون بشكل عام”.

وأضاف:” لجنة الانتخابات في الأساس غير قانونية، لديها مخالفات للنظام والدستور وسوف أوضح ذلك للاتحاد الدولي ولجنة الأخلاق”