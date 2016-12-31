البيئة والمياه تغرم مخالفاً لأحكام نظام الحجر الزراعي بالحد الأعلى للغرامات

غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مواطنا 50.000 ريال لنقله 14 فسيلة نخيل، مخالفا بذلك تعليمات الحجر الزراعي، حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل من ينقل نخيلا أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتؤكد الوزارة حرصها على الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل بدون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي.

كما أوضحت الوزارة أنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، ويمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمحافظات لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم، كما تهيب بجميع المعنيين التعاون مع معها لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.