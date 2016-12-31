تقنية القريات تقيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي

أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات انه من ضمن فعاليات ملتقى ( تكامل الاول ) سوف تقام مسابقة التصوير الفوتوغرافي .

وحددت الكلية محاور المسابقة :

١- أجمل صورة في الأمن الفكري وأضرار المخدرات

٢- أجمل صورة في مدينة القريات .

٣- أجمل صورة في ملتقي تكامل الاول .

وأضافت ان شروط المسابقة هي :

– أن تكون الصورة المقدمة للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه ، باستخدام كاميرا احترافية أو كاميرا جوال .

– المشاركة بعدد (2) صور كحد أقصي في كل محور من محاور المسابقة .

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