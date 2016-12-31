تقنية القريات تقيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي

أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات انه من ضمن فعاليات ملتقى ( تكامل الاول ) سوف تقام مسابقة التصوير الفوتوغرافي .
وحددت الكلية محاور المسابقة :
١- أجمل صورة في الأمن الفكري وأضرار المخدرات
٢- أجمل صورة في مدينة القريات .
٣- أجمل صورة في ملتقي تكامل الاول .
وأضافت ان شروط المسابقة هي :
– أن تكون الصورة المقدمة للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه ، باستخدام كاميرا احترافية أو كاميرا جوال .
– المشاركة بعدد (2) صور كحد أقصي في كل محور من محاور المسابقة .
– متابعة حساب كلية التقنية بالقريات gctweb@
ترسل الصور المشاركة في المسابقة على البريد الالكتروني التالي : tvtcgur@gmail.com ،. مع اضافة الاسم وحساب المشارك بتويتر ورقم الجوال ، مع العلم أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٤/٥ الساعة السادسة مساءاً ، وتعتبر اي مشاركة بعد بعد موعد الانتهاء لاتعد بها اللجنة وملغاة .
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