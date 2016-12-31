 اتهام مواطنيّن بتداول معلومات تمس الأمن والاستقرار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اتهام مواطنيّن بتداول معلومات تمس الأمن والاستقرار

اتهام مواطنيّن بتداول معلومات تمس الأمن والاستقرار
المناطق_وكالات

كشفت تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام عن تورط ” مواطنين” استخدما مجموعات في “واتس آب” في تبادل معلومات تمس أمن الوطن واستقراره وتؤيد أعداءه، وتضمنت هذه المعلومات تصوير تحركات رجال الأمن ورصد الدوريات الأمنية وتحديد موقعها وتحركاتها.

واتهم المدعى عليه الأول بارتكابه جريمة تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال اشتراكه في مجموعة اسمها “كبار الشخصيات” والذي يتضمن محتويات تمس بأمن الوطن واستقراره والوقوف ضده في زمن الحرب وتأييد عدوها، وحيازة عدد من الصور الإباحية.

ودان ممثل الادعاء العام المتهم الثاني بتصوير مركبة رجل الأمن بواسطة جواله وإرسالها عبر “واتس آب” في مجموعة اسمها “الحوثية تجمعنا” بقصد رصد الدوريات الأمنية وتحديد مواقعها وتحركاتها وما تقوم به من مهام أمنية من أجل تحقيق أهدافهم ومخططاتهم التي تسعى إلى الإخلال بالأمن والاستقرار، إلى جانب حيازته مجموعة من المقاطع الإباحية.

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