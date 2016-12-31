 فلكي: دخول آخر نجوم المربعانية.. الاثنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فلكي: دخول آخر نجوم المربعانية.. الاثنين

فلكي: دخول آخر نجوم المربعانية.. الاثنين
المناطق_الرياض

أكد الباحث في علوم الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني، أن يوم الاثنين ١٤٣٨/٤/٤هـ هو بداية دخول نجم الشوله، وهو أخر نجوم المربعانية، وعدد أيامه 13 يوم، وهو النجم الثالث من المربعانية.

وأشار الحصيني إلى أنه يستمر فيه البرودة والصقيع متى ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، خاصة كلما تم الاتجاه شمالاً من المملكة وشمال الوسطى، مبيناً أن أخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة، ويزرع فيه المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والبذنجان.

وأبان أنه يوافق دخول الشولة تقدم رياح أصلها قطبي بارد، تسببت في سقوط بعض الثلوج على تركيا وشمال سورية وأقصى الحدود العراقية الشمالية، ومتوقع رياح مثيرة للأتربة معظمها خفيف، وانخفاض في الحرارة على الشمالية والمدينة ثم الوسطى والشرقية، وكذلك ما وقع تشكل الصقيع على أجزاء من المنطقة الشمالية، بحيث تقترب من الصفر على الشمالية، والوسطى تقترب من الخمس درجات، والشرقية والمدينة من ٩ إلى ١٣ درجات

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