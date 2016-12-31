الحملة الوطنية السعودية تسير قافلتها الاغاثية الثانية للنازحين من حلب

سيرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا قافلتها الاغاثية الثانية للأشقاء السوريين النازحين من محافظة حلب تحت شعار (لأجلك يا حلب) وذلك استكمالاً لما بدأته في الأسبوع المنصرم من إرسال القوافل الاغاثية المحملة بالألبسة والكسوة الشتوية بالإضافة إلى المخابز المتنقلة .

حيث سيرت الحملة من خلال مكتبها في تركيا يوم أمس ( 16) شاحنة محملة بأكثر من (160) الف قطعة شتوية متنوعة من بطانيات وجاكيتات وكنزات وأطقم شتوية وبطانيات طفل ضمن برنامج الحملة الشتوي (شقيقي دفئك هدفي4) وذلك استجابة لما يعانيه الأشقاء السوريين النازحين من حلب والداخل السوري من ظروف معيشية قاسية تتطلب توفير هذه الاحتياجات العاجلة لهم.

مدير مكتب الحملة في تركيا خالد بن عبد الرحمن السلامة ذكر أن الحملة سوف تواصل العمل وفقاً لما تم اعتماده لصالح الاشقاء السوريين النازحين من حلب والمتمثل بالألبسة والكسوة الشتوية بالإضافة إلى المخابز المتنقلة مؤكدا عزم الحملة حالياً على تنفيذ مجموعة من البرامج الغذائية لهم من وجبات غذائية جاهزة وعبوات حليب الأطفال.

و أكد الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية، أن الحملة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين وذلك إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتلبية لتطلعات الشعب السعودي الكريم الذي استجاب للمأساة الإنسانية وضرب أروع الأمثلة في الوقوف مع الشقيق ونصرة المظلوم ، حيث تم الاستجابة لهذه التطلعات بإطلاق مبادرة (لأجلك يا حلب) واصلاً شكره للجمهورية التركية نظير التعاون المثمر الذي يلقي بظلاله الايجابية على تقديم المساعدة والعون للأشقاء السوريين