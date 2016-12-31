 أمسية قصصية لتراوري بنادي جدة الأدبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمسية قصصية لتراوري بنادي جدة الأدبي

أمسية قصصية لتراوري بنادي جدة الأدبي
المناطق_عادل الزهراني

ضمن فعاليات منتدى رواق السرد بنادي جدة الأدبي، تقام مساء الأربعاء القادم 1438/4/6هـ  في تمام الساعة الثامنة مساء, بمقر النادي بجدة، أمسية قصصية للقاص والروائي الأستاذ محمود تراوري، يديرالأمسية ويحاورة الأستاذ سيف المرواني.
يتحدث الضيف في الأمسية عن تجربته الطويلة مع الكتابة , يتخللها قراءات متنوعة لمجموعة من نصوصه المختارة.
تتميز تجربة تراوري الأدبية  بتنوعها, فقد كتب في المسرح والرواية والقصة والمقالة, كذلك لديه بعض القراءات النقدية .
صدر لمحمود تراوري الروايات ( ميمونة – أخضر ياعود القنا – جيران زمزم) ومن المجموعات القصصية ( بيان الرواة  في موت ديما – ريش الحمام – نداءات الأزقة الأخيرة) ومن مسرحياته (مطبق مالح).
حاز خلال مشوارة الأدبي العديد من الجوائز منها  جائزة أبها للقصة القصيرة عام 1992م عن مجموعته ” بيان الرواة في موت ديما” كذلك  جائزة النص المسرحي المميز بمهرجان الجنادرية 1997 م  عن مسرحيته ” مطبق مالح”. أيضًا حاز المركز الثاني للرواية جائزة الإبداع العربي بالشارقة الإصدار الأول  2002 م عن روايته ” ميمونة “.
الأمسية  تقام ضمن أنشطة الرواق السردية بجدة, بعد أن استضاف الرواق في الأمسية السابقة القاص سلمان السليماني, والقاصة مريم الزهراني.

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