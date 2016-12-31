أمسية قصصية لتراوري بنادي جدة الأدبي

ضمن فعاليات منتدى رواق السرد بنادي جدة الأدبي، تقام مساء الأربعاء القادم 1438/4/6هـ في تمام الساعة الثامنة مساء, بمقر النادي بجدة، أمسية قصصية للقاص والروائي الأستاذ محمود تراوري، يديرالأمسية ويحاورة الأستاذ سيف المرواني.

يتحدث الضيف في الأمسية عن تجربته الطويلة مع الكتابة , يتخللها قراءات متنوعة لمجموعة من نصوصه المختارة.

تتميز تجربة تراوري الأدبية بتنوعها, فقد كتب في المسرح والرواية والقصة والمقالة, كذلك لديه بعض القراءات النقدية .

صدر لمحمود تراوري الروايات ( ميمونة – أخضر ياعود القنا – جيران زمزم) ومن المجموعات القصصية ( بيان الرواة في موت ديما – ريش الحمام – نداءات الأزقة الأخيرة) ومن مسرحياته (مطبق مالح).

حاز خلال مشوارة الأدبي العديد من الجوائز منها جائزة أبها للقصة القصيرة عام 1992م عن مجموعته ” بيان الرواة في موت ديما” كذلك جائزة النص المسرحي المميز بمهرجان الجنادرية 1997 م عن مسرحيته ” مطبق مالح”. أيضًا حاز المركز الثاني للرواية جائزة الإبداع العربي بالشارقة الإصدار الأول 2002 م عن روايته ” ميمونة “.

الأمسية تقام ضمن أنشطة الرواق السردية بجدة, بعد أن استضاف الرواق في الأمسية السابقة القاص سلمان السليماني, والقاصة مريم الزهراني.