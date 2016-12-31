ضمن فعاليات منتدى رواق السرد بنادي جدة الأدبي، تقام مساء الأربعاء القادم 1438/4/6هـ في تمام الساعة الثامنة مساء, بمقر النادي بجدة، أمسية قصصية للقاص والروائي الأستاذ محمود تراوري، يديرالأمسية ويحاورة الأستاذ سيف المرواني.
يتحدث الضيف في الأمسية عن تجربته الطويلة مع الكتابة , يتخللها قراءات متنوعة لمجموعة من نصوصه المختارة.
تتميز تجربة تراوري الأدبية بتنوعها, فقد كتب في المسرح والرواية والقصة والمقالة, كذلك لديه بعض القراءات النقدية .
صدر لمحمود تراوري الروايات ( ميمونة – أخضر ياعود القنا – جيران زمزم) ومن المجموعات القصصية ( بيان الرواة في موت ديما – ريش الحمام – نداءات الأزقة الأخيرة) ومن مسرحياته (مطبق مالح).
حاز خلال مشوارة الأدبي العديد من الجوائز منها جائزة أبها للقصة القصيرة عام 1992م عن مجموعته ” بيان الرواة في موت ديما” كذلك جائزة النص المسرحي المميز بمهرجان الجنادرية 1997 م عن مسرحيته ” مطبق مالح”. أيضًا حاز المركز الثاني للرواية جائزة الإبداع العربي بالشارقة الإصدار الأول 2002 م عن روايته ” ميمونة “.
الأمسية تقام ضمن أنشطة الرواق السردية بجدة, بعد أن استضاف الرواق في الأمسية السابقة القاص سلمان السليماني, والقاصة مريم الزهراني.
أمسية قصصية لتراوري بنادي جدة الأدبي
ضمن فعاليات منتدى رواق السرد بنادي جدة الأدبي، تقام مساء الأربعاء القادم 1438/4/6هـ في تمام الساعة الثامنة مساء, بمقر النادي بجدة، أمسية قصصية للقاص والروائي الأستاذ محمود تراوري، يديرالأمسية ويحاورة الأستاذ سيف المرواني.
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