القطاع الصحي بمحافظة رجال المع يدشن الطب الإتصالي مع المستشفى التخصصي بالرياض

دشن القطاع الصحي بمحافظة رجال المع وبحضور مدير القطاع الصحي الأخصائي احمد بن معدي آلِ غنية برنامج الطب الاتصالي مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض من خلال مناقشة حالة ورم في الكليه صباح أمس الخميس عبر البث المباشر وحضر مناقشة الحالة عدد من الأطباء والطاقم التمريضي ذات الاختصاص، ويعتبر هذا الحدث الثاني بعد برنامج “العناية المركزة عن بعد” الذي يقدم الاستشارة والمعالجة الطبية والفنية العاجلة للمرضى المنومين في وحدات العناية المركزة .

ويعتبر هذا البرنامج رائد وذو نوعية وجودة عالية تسهم في معالجة المرضى بأسرع وقت ممكن ، وذلك بمناقشة الحالة مع عدة تخصصات طبية متداخلة ، وقراءة الأشعة والتحاليل المخبرية ، بحيث يقرر إحالة المريض لمستشفى متقدم ، أو يكتفى بالعلاج المقدم له أو تقديم رأي طبي آخر تحت إشراف طاقم استشاري رفيع المستوى.

والهدف الأساسي لبرنامج الطب الاتصالي هو تقديم خدمات علاجية واستشارية في المناطق الريفية والطرفية موازية لتلك التي تقدم في المدن الكبرى ، والتي من أبرزها برنامج العناية المركزة عن بعد ، الاستشارات الطبية ، التعليم والتدريب المستمر»