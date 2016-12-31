الهبدان: بلاد الحرمين تشهد عصر جديد برؤية شاملة…بقيادة ملك الحزم

عام مضى وأخر يتجدد وتمضي عجلة التنمية والتطوير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وباسمي ونيابة عن منسوبي صحة منطقة عسير وبمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم أرفع أسمي آيات الاعتزاز والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الذي حرص دائما على تلمس احتياجات المواطن منذ تولية مقاليد حكم البلاد الأمر الذي لا يستغرب من قيادة هذا الوطن كما نجدد العهد والسمع والطاعة لملك الحزم الذي احتل درجة كبيرة ومكانه في قلوب ونفوس كل مواطنيه منذ تسلمه لمقاليد الحكم لتصبح قيادتنا أنموذجا رائعا للإنسانية والحب والوفاء. لقد حرص ملك الحزم والإنسانية على توفير كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفي كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن والمقيم حيث شهدت المملكة نقله كبرى في منظومة الخدمات الصحية ومن ذلك منطقة عسير التي حظيت باهتمام كبير في مجال الخدمات الصحية بكافة المراكز والمحافظات من خلال شبكه من الخدمات الصحية تتمثل في (20) مستشفى تقدم خدماتها العلاجية والوقائية للمراجعين حيث استقبلت خلال العام الماضي العيادات الخارجية (788332) مراجعا واقسام الطوارئ (1413896) مريضاً اما عيادات الاسنان فراجعها( 57247 ) مريضا ومريضة وبلغت جلسات العلاج الطبيعي ( 80827 ) جلسة وتم اجراء( 520141 ) فحصا اشعاعياً و( 12282072 ) مخبرياً وتم صرف ( 2988424 ) وصفة دوائية واجراء (28402) عملية جراحية ، اما جلسات الغسيل الكلوي فبلغت ( 68519 ) جلسة وتم عمل (1875 ) حالة انعاش رئوي قلبي ،وشهدت مستشفيات المنطقة ولادة ( 20916) طفل وطفلة.

ويعمل الى جانب هذه المستشفيات (254 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية تعمل في أرجاء المنطقة وتخدم حوالي ( 1060122) نسمة مسجلين في دائرة أعمال المراكز الصحية ويعمل بهذه المراكز حوالي (620) طبيب وطبيبة منهم ( 135 ) طبيب أسنان إلي جانب (1054 ) ممرض وممرضة و (332) فنياً ما بين صيدلي وفني اشعة ومختبر ومراقب صحي و(489 )إداري وقد راجع المراكز الصحية بالمنطقة خلال العام الماضي (2599533)مراجع ومراجعة وبلغت نسبة التغطية للقاح الدرن والالتهاب الكبدي (95.73% ) والقاح السداسي (95.12% ) والجديري المائي ( 90.82% ).

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأدام على بلادنا أمنها و أمانها واستقرارها بما فيه خير وصلاح هذه البلاد الطيبة المباركة.

مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير

الدكتور/ محمد بن علي آل هبدان