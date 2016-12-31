 أحمد عيد: سامحت كل من أساء لي وتجاوز في انتقادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أحمد عيد: سامحت كل من أساء لي وتجاوز في انتقادي

أحمد عيد: سامحت كل من أساء لي وتجاوز في انتقادي
المناطق_الرياض

أكد أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سامح كل من أساء إليه وتجاوز في انتقاده.

وقال عيد، خلال كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة حاليا للإعلان عن الرئيس الجديد للاتحاد السعودي: “نشكر نواف بن فيصل على تقديمه مشروع خصخصة الأندية الذي جاء بعده عبدالله بن مساعد ليكمل المشروع حتى اعتماده”.

وتابع: “قمنا برفع عائدات الاتحاد السعودي خلال ولايتنا إلى 120 مليون ريال، واستحدثنا بطولة كأس السوبر ونقلناها إلى أوروبا”.

وأضاف: “انخفض الطلب على الحكم الأجنبي في الموسمين الماضية بنسبة 20%، وتواجد الحكم المحلي في النهائيات بعد غياب”.

واختتم عيد حديثه: “سامحت كل من أساء لي وتجاوز في انتقادي محتسبا ذلك عند الله”.

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