مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقد تمديد تشغيل العيادات الطبية لخدمة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

وقع مركزالملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مستشفى الرحمة العالمية عقد تمديد العيادات الطبية في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين بجيبوتي وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز الداوود.

وبموجب العقد الذي وقع مؤخرا تقوم العيادات بخدمة ورعاية طبية لعدد 1500 لاجئ يمني متواجدين حاليا في المخيم.

وقد حضر التوقيع نائب مدير منظمة الاونارس محمد علي التي تتابع وتشرف على عمل المنظمات في جيبوتي وفريق مختص من المركز لمتابعة مشاريع المركز الإغاثية في جمهورية جيبوتي.