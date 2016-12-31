مقابل 500 ريال شهرياً.. برنامج نقل المعلمات للمناطق النائية يستهدف 6 آلاف معلمة

أقر مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة يتم تنفيذه من خلال شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

وأوضح وزير التعليم أن البرنامج يستهدف توفير وسائل نقل مناسبة وأكثر أمناً لأكثر من 6000 معلمة في المراحل الأولية، وذلك سعيًا من وزارة التعليم لتخفيف معاناة المعلمات في المناطق النائية الوعرة، وأكد العيسى أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه ومتابعة ولي العهد وتأكيد ولي ولي العهد، على الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة ونقل المعلمات في المناطق النائية الوعرة بصورة خاصة.

من جانبه أشار الدكتور سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أن هذا البرنامج المهم الذي أقر الأسبوع الماضي، يستهدف المعلمات في المدارس التي تقع في المناطق النائية الوعرة واللواتي يتنقلن لمسافات طويلة، وأن الشركة قد بدأت فعليًا العمل لإنهاء كافة الترتيبات والتهيئة المطلوبة للتنفيذ، حيث سيتم إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج خلال عام 2017م على عدد محدود من المعلمات المشمولات بالخدمة، وسيكون هناك تدرج في التطبيق، وصولا إلى العدد المستهدف بنقل أكثر من 6000 معلمة في المناطق النائية الوعرة من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية، وستساهم المعلمة الراغبة بالخدمة بمبلغ مقطوع قدره 500 خمسمئة ريال شهرياً للعام الدراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة.

وأشار الدبيخي إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي وانطلاقاً من دورها كذراع تنفيذي لوزارة التعليم في مجال تطوير وإدارة قطاع النقل التعليمي بشكل عام وفي هذا البرنامج بشكل خاص، ستقوم في البداية بالتخطيط للخدمات المقدمة يلي ذلك التهيئة ومن ثم تنفيذها ميدانياً وفق أسس ومعايير تضمن بإذن الله توفير وسائل نقل آمنة ومريحة وبكفاءة عالية للمعلمات المشمولات بالخدمة، ومن هذا المنطلق ستقوم الشركة بجمع البيانات الخاصة بالمعلمات المستحقات للخدمة في المناطق المستهدفة مع الاستعانة بما تم حصره سابقا من قبل الشركة ليراعي مستجدات حركة النقل للمعلمات والتي تمت مؤخرًا لمعرفة وتحديد الفئة التي ستشملها الخدمة.