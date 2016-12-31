 بالفيديو.. لحظات مرعبة لسارقين داخل متجر في لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو.. لحظات مرعبة لسارقين داخل متجر في لندن

بالفيديو.. لحظات مرعبة لسارقين داخل متجر في لندن
المناطق_الرياض

لحظات مرعبة ظهرت في فيديو سجلته كاميرا متجر، هاجمه رجلان بسكين ومسدس من أجل سرقة المال الموجود في الحصالة، ونهب أغراض أخرى.

وأفرجت الشرطة عن هذا الفيديو للحادثة، التي وقعت في محل بجنوب شرقي لندن، بهدف التعرف على اللصين اللذين هددا موظفي المتجر.

ويظهر الفيديو أحد الرجلين يرتدي قناعاً أسود، ويوجه مسدسه باتجاه إحدى الموظفات في البقالة التعاونية، والتي بدت خائفة، وهي تردد: “ليس لدي أي أموال”.

وقام الرجل الثاني بتمريره سكينه على كاونتر المحل، في حين كان الآخر يطالب الموظف بفتح الصندوق لأخذ المال.

وقد أفرجت الشرطة عن اللقطات التي سجلت بالمخزن التعاوني بجادة Westhorne خلال اليومين السابقين، برغم أن السرقة حصلت في 31 يوليو الماضي في الساعة الثالثة و22 دقيقة مساء.

وتضمنت المسروقات كمية من السجائر والنقود.

وحددت الشرطة مواصفات السارقين، قائلة إن عمريهما بين 18 و22 سنة.

وبعد السرقة فرّ اللصان في سيارة لاندروفر بيضاء كانت برفقتهما، وكان فيها شخص ثالث يقودها.

ولم يتعرض أحد لأذى في هذه المحنة.

 

 

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