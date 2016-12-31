 عادل عزت : أتمنى أن أقدم أكثر من توقعات الرياضيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عادل عزت : أتمنى أن أقدم أكثر من توقعات الرياضيين

عادل عزت : أتمنى أن أقدم أكثر من توقعات الرياضيين
المناطق_الرياض

قدم الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخب لفترة رئاسية مدتها 4 أعوام شكره للقيادة الرشيدة على دعمها اللام تناهي للرياضة السعودية، جاء ذلك في كلمة ألقاها بعد إعلانه فوزه رسمي برئاسة اتحاد كرة القدم ، وخص عزت بالشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وولي العهد الأمير محمد بن نايف و ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم لقطاع الرياضة والشباب ، كما تقدم بشكره للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة لما يقوم به من خدمة لرياضة الوطن .
وقدم عزت شكره للرئيس السابق أحمد عيد على ماقدمه لخدمة اتحاد القدم ، متمنياً أن يكون عند حسن ظن جميع الرياضيين وأن يقدم أفضل مما كانوا يتمنونه منه .

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