ترامب لأعدائه: سنة جديدة سعيدة، أحبكم!

هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، متابعيه الـ 18 مليون في موقع “تويتر” بمناسبة عيد رأس السنة، متوجها إلى خصومه السياسيين الذين أصبحوا في حيرة تامة بعد فوزه.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في الموقع، السبت 31 ديسمبر/كانون: “أتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة، بمن فيهم أعدائي المتعددين، وأولئك الذين صارعوني وتكبدوا خسارة كبيرة لدرجة أنهم لا يعلمون حاليا ماذا يجب أن يفعلوا. أحبكم!”.

بعد السباق الرئاسي الأكثر إثارة للجدل خلال العقود الأخيرة في الولايات المتحدة، تمكن دونالد ترامب، خلافا لجميع التوقعات، من التغلب في السباق الرئاسي الأمريكي على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي حظيت بدعم كل من الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما، ووسائل الإعلام الأكثر نفوذا في الولايات المتحدة والعالم الغربي برمته، وكذلك زعماء المعسكر الليبرالي في الدول الأوروبية.

وحصد ترامب، بنتيجة الانتخابات، التي أجريت المرحلة الأولى والحاسمة منها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، دعم 304 من أصل 538 مندوبا أمريكيا مقابل 227 صوتا لصالح كلينتون، وذلك في وقت تقدمت فيه المرشحة الديمقراطية على السياسي الجمهوري من حيث أصوات الناخبين بفارق كبير يتجاوز مليوني نقطة.

وشكّل انتصار دونالد ترامب في السباق الرئاسي صدمة للولايات المتحدة بل للعالم برمته، وأثار هلع الساسة الليبراليين في الغرب، الذين نظم أنصارهم تظاهرات احتجاجية ضد انتخاب السياسي الجمهوري، ليس فقط في المدن الأمريكية وإنما في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يحل ترامب، الذي وصفته استطلاعات رأي متعددة، أجريت في الولايات المتحدة، بالرئيس الأقل شعبية في تاريخ البلاد، محل الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، في 20 يناير/كانون الثاني 2017.