عبدالله بن مساعد: الأولمبية التزمت الحياد ومبروك لعزت

هنأ الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عادل عزت الذي فاز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الانتخابات التي أجريت اليوم السبت بالرياض.

وقال الأمير عبدالله :”أهنئ عادل عزت بفوزه بمنصب رئيس اتحاد الكرة وأتمنى له التوفيق له ولمجلس إدارته في المرحلة المقبلة” ، كما قدم شكره للمترشحين سلمان المالك وخالد المعمر ونجيب أبوعظمة على ما قدموه من برامج متميزة وعمل كبير خلال فترة الانتخابات.

وحول غياب أصوات اللجنة الأولمبية المحددة بخمسة أوضح الأمير عبدالله بن مساعد أن اللجنة التزمت الحياد كون المرشحين الأربعة قدموا برامج متميزة وخطط طموحه.