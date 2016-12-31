 بمنافسة 10 إدارات تعليمية: انطلاق مهرجان الفرق المسرحية المدرسية ال11 بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بمنافسة 10 إدارات تعليمية: انطلاق مهرجان الفرق المسرحية المدرسية ال11 بجدة

بمنافسة 10 إدارات تعليمية: انطلاق مهرجان الفرق المسرحية المدرسية ال11 بجدة
المناطق - محمد آل طاوي
ينطلق غدا مهرجان الفرق المسرحية ال11 في جدة برعاية وزير التعليم والذي يستمر من 1 إلى 3 يناير الجاري على مسارح جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 150 طالب ومشرف يمثلون 10 إدارات تعليمية.
ويتضمن 10 عروضا مسرحية بواقع 5 عروض في اليوم الاول(عرض تعليم: صبيا، المدينة، الشرقية، عسير، الرياض) ومثلها في اليوم الثاني (عرض تعليم:الاحساء،القنفذة، جازان،الطائف،جدة)، حيث تبدأ العروض من الساعة 9 ص إلى 7.30 م، فيما سيكون اليوم الثالث مخصصا لحفل الختام.
من جتهه رحب المدير العام في تعليم جدة عبدالله الثقفي بالوفود المشاركة في المهرجان ، مشيرا إلى إن تعليم جدة سخر كافة الامكانيات لانجاح هذا المهرجان.

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