 بالصور.. قوات الأمن تحتفل بذكرى البيعة بتقديم عرض احترافي جوي للقفز الحر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالصور.. قوات الأمن تحتفل بذكرى البيعة بتقديم عرض احترافي جوي للقفز الحر

بالصور.. قوات الأمن تحتفل بذكرى البيعة بتقديم عرض احترافي جوي للقفز الحر

‏احتفالاً بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيدهُ الله – , قام فريق القفز المظلي بقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية اليوم , بتقديم عرض احترافي جوي للقفز الحر رافعاً راية التوحيد خفاقة وصورة ضخمة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- وتقديم عرض بالقنابل الدخانية الملونة أثناء التشكيل الجوي قبل فتح المظلات وبعد فتح المظلات للهبوط.
وانفرد فريق القوات بتقديم العرض الذي لاقى إعجاباً شديداً من الحضور وذلك في ميدان مطار بنبان الرياضي للعروض الجوية.
وتكون الفريق من ثمانية عشر قافزاً محترفاً للقفز الحر, يتلقون يوميا تدريبات متقدمة في ميادين القوات ويستخدمون أكثر أنواع مضلات القفز الحر تقدماً في العالم مع كامل تجهيزاتها وملحقاتها.

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