الأمير سعود بن نايف: المملكة تعيش نماءً غير مسبوق وتعزيز لمسيرة الإصلاح

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – أنه في هذا اليوم المبارك يوم الذكرى الثانية لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – نستشعر النعم الكثيرة التي من الله بها علينا منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ونحن نعيش في أمن ورخاء ونهضة تنموية في كافة مناشط الحياة ، ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد والمملكة تعيش نماءً غير مسبوق ولله الحمد ، بعد أن عزز مسيرة الإصلاح وأطلق مسيرة التنمية وحقق كثيراً مما يطمح إليه المواطن من خلال إطلاقه حفظه الله لرؤية المملكة 2030، والتي ترسم لبلادنا عصراً مزدهراً ومكانة مرموقة ستضع المملكة في مكانتها الحقيقية بين بلدان العالم إن شاء الله.

إن بلادنا ولله الحمد حظيت بانجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل وجسدت تفاني وحرص خادم الحرمين الشريفين في خدمة وطنه ومواطنيه وأمتيه العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره ، كما حققت المملكة في عهده الزاهر أيده الله منجزات مهمة في مختلف الجوانب التعليمية ، الثقافية ، الاقتصادية ، الصناعية ، الاجتماعية ، والعمرانية ، كان آخرها المشاريع التي دشنها ووضع حجر أساسها -حفظه الله- في المنطقة الشرقية والتي تجاوزت 216مائتان وستة عشر مليار ريال .

إن المملكة شهدت قبل أيام قليلة صدور الموازنة العامة للدولة والتي تصدر ولأول مرة بهذه النقلة الكاملة والمتجددة مع كل بنود الميزانية وكل ما يخص وما يهم الوطن والمواطن والاستثمار فيهما.

إن عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتسم بالحزم ومحاربة الإرهاب داخلياً وخارجياً ، بعد أن تمكن-أيده الله- ولأول مرة من تكوين التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب والذي يؤكد للعالم أجمع موقف المملكة العربية السعودية في لم الشمل وتوحيد الصف بين دول العالم الإسلامي.

نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل مكروه وأن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يؤيده بالنصر والعزة ، وأن يعيد هذه المناسبة أعوام عديدة وبلادنا تنعم بأمنها واستقرارها ورخاءها.