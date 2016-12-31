أمانة الاحساء : تطبيق مواقف وسط الهفوف ” مدفوعة الاجر” غداً الاحد

من ناحيته ذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية – مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات – عبداللطيف العرفج ان مشروع تشغيل المواقف الطولية يهدف الى توفير تنظيم المواقف لمرتادي المنطقة المركزية والاسهام في زيادة عوامل الجذب لها ، والقضاء على المخالفات المرورية وابراز صورة حضارية للمنطقة الشرقية منوهاً ان الشركة المشغلة والمستثمرة لمواقف السيارات الطولية ( مدفوعة الأجرة ) قامت بتجهز البنية الرئيسية لتفعيل ادارة المواقف الطولية وسط الهفوف والعمل على تركيب 284 لوحة ارشادية وتركيب 6 لوحات كبيرة على مداخل المنطقة توجه مرتادي المناطق بالمنطقة المحددة لوقوف السيارات وتركيب عدد 142 جهاز دفع وعرض وتركيب ملصقات عليها لتوجيه المستخدم بطريقة الاستخدام ، كما ان المستثمر يقوم من خلال المراقبين الفنيين التابعين للشركة في ارشاد مستخدمي اجهزة الدفع وطريقة استخدام المواقف.

ولفت بووشل الى انه بإمكان مستخدمي المواقف الدفع عبر 3 وسائل هي ( العملة المعدنية ، استخدام الحساب الالكتروني والذي يُمكّن المستخدمين من ايداع العملة الورقية بأحد اجهزة الدفع ، الدفع عن طريق تطبيق ” موقف ” على الاجهزة الذكية ) ، وعند استخدام التطبيق في عملية دفع اجرة الموقف فإنه لايلزم المستخدم وضع تذكرة الدفع في موقع واضح بالمركبة بخلاف عمليات الدفع الاخرى عن طريق الاجهزة الميدانية ، مع الاشارة الى ان التطبيق الالكتروني يُمكّن المستخدم من معرفة موقع المركبة عبر الخرائط ، واضاف بووشل : الجهاز ذو اللون ” البرتقالي ” في اعلاه يتميز بأنه يقبل الدفع بالعملة الورقية ، وبالنسبة لرقم الموقف فإن المستخدم سيجده على ارضية الرصيف .