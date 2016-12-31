 أمانة الاحساء : تطبيق مواقف وسط الهفوف ” مدفوعة الاجر” غداً الاحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمانة الاحساء : تطبيق مواقف وسط الهفوف ” مدفوعة الاجر” غداً الاحد

أمانة الاحساء : تطبيق مواقف وسط الهفوف ” مدفوعة الاجر” غداً الاحد
المناطق - منال الدوسري
تبدأ أمانة الاحساء غداً الاحد 1/1/2017م التشغيل الرسمي للمواقف الطولية ( مدفوعة الأجرة) وذلك في وسط مدينة الهفوف من خلال شركة متخصصة في تشغيل وإدارة المواقف واستثمارها بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية ، واوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم  ، انه تم تنفيذ حملة توعوية وتعريفية خلال الفترة القليلة الماضية عن آليات تشغيل هذا النظام وطرق التعامل معه من قبل المواطن او المقيم او الزائر ، حيث سعت الشركة المنفذه ومن خلال مرشديها الى التجول في طرقات المنطقة المعنية لتوضيح اهمية البرنامج وآليات تشغيل النظام ، اضافةً الى الحملات التعريفية الاخرى المصاحبة لذلك اعلامياً وعبر وسائل التواصل المختلفة، مضيفاً انه سيتم تطبيق المخالفات للمواقف مع بدء تشغيله اليوم الاحد  ، مؤكداً بأن الأمانة تحرص على رفع معدلات مرتادي هذه المنطقة التجارية الهامة ودعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

من ناحيته ذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية – مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات – عبداللطيف العرفج  ان مشروع تشغيل المواقف الطولية يهدف الى توفير تنظيم المواقف لمرتادي المنطقة المركزية والاسهام في زيادة عوامل الجذب لها ، والقضاء على المخالفات المرورية وابراز صورة حضارية للمنطقة الشرقية منوهاً ان الشركة المشغلة والمستثمرة لمواقف السيارات الطولية    ( مدفوعة الأجرة ) قامت بتجهز البنية الرئيسية لتفعيل ادارة المواقف الطولية وسط الهفوف  والعمل على تركيب 284 لوحة ارشادية وتركيب 6 لوحات كبيرة على مداخل المنطقة توجه مرتادي المناطق بالمنطقة المحددة لوقوف السيارات وتركيب عدد 142 جهاز دفع وعرض وتركيب ملصقات عليها لتوجيه المستخدم بطريقة الاستخدام ، كما ان المستثمر يقوم من خلال المراقبين الفنيين التابعين للشركة في ارشاد مستخدمي اجهزة الدفع وطريقة استخدام المواقف.

واشار المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل الى ان  الشركة المشغلة قامت بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في تصنيع وتشغيل اجهزة الدفع وادارة المواقف ببرمجة الاجهزة بما يتوافق مع الطريقة القديمة بالدفع بالعملة المعدنية اوالورقية ، بعد انشاء حساب لكل عميل ،كما وفرت الشركة تطبيق للهواتف الذكية والذي يسهل لمستخدمي المواقف الدفع ،اضافةً الى انه بإمكان الشخص الدفع الكترونياً  ” اون لاين ” ، وقال بووشل : مواقف المركبات في وسط الهفوف ستكون خاضعة للاُجرة في الايام من السبت الى الخميس خلال الفترات ( 8 صباحاً – 12 ظهراً و من الساعة 4 عصراً الى الساعة 10 مساءاً ) ، اما الفترات المجانية للمواقف فستكون من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً ومن الساعة 10 مساءاً حتى الساعة 8 صباحاً في هذه الايام ، ويوم الجمعة سيكون مجانياً بالكامل ، كماان قيمة الساعة اوجزء منها لاتتجاوز مبلغ ” 2 ريال “.

ولفت بووشل الى انه بإمكان مستخدمي المواقف الدفع عبر 3 وسائل هي ( العملة المعدنية ، استخدام الحساب الالكتروني والذي يُمكّن المستخدمين من ايداع العملة الورقية بأحد اجهزة الدفع ، الدفع عن طريق تطبيق ” موقف ” على الاجهزة الذكية ) ، وعند استخدام التطبيق في عملية دفع اجرة الموقف فإنه لايلزم المستخدم وضع تذكرة الدفع في موقع واضح بالمركبة بخلاف عمليات الدفع الاخرى عن طريق الاجهزة الميدانية ، مع الاشارة الى ان التطبيق الالكتروني يُمكّن المستخدم من معرفة موقع المركبة عبر الخرائط ، واضاف بووشل : الجهاز ذو اللون      ” البرتقالي ” في اعلاه يتميز بأنه يقبل الدفع بالعملة الورقية ، وبالنسبة لرقم الموقف فإن المستخدم سيجده على ارضية الرصيف .

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