بالفيديو.. الهلال يدك شباك التعاون برباعية ويعزز صدارته

جدد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارته لجدول مسابقة دوري جميل للمحترفين السعودي بفوزه على نظيره التعاون4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من الدوري المحلي.

وسجل مجاهد المنيع الهدف الأول للهلال عند الدقيقة “4”، وعزز المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة “11”، في حين أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث للهلال “21”عند الدقيقة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سجل لاعب الهلال محمد البريك هدفاً في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 3-1.

وعند الدقيقة الـ75 من عمر الشوط الثاني سجل قائد الهلال ياسر القحطاني الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء، وعند الدقيقة 85 سجل ريكاردو ماتشادو الهدف الثاني للتعاون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال عند النقطة 37 بالمركز الأول، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 18 بالمركز السابع.