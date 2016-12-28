 مجهول يطلق الرصاص على سيارة رئيس لجنة التعديات في الأفلاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مجهول يطلق الرصاص على سيارة رئيس لجنة التعديات في الأفلاج

مجهول يطلق الرصاص على سيارة رئيس لجنة التعديات في الأفلاج
المناطق - الأفلاج

أطلق شخص مجهول عدة أعيرة نارية على سيارة رسمية تابعة للجنة التعديات في محافظة الأفلاج؛ مما تسبب في احتراق محدود في مقدمة السيارة.
وباشرت  شرطة محافظة الأفلاج والأدلة الجنائية في شرطة منطقة الرياض الحادث الذي وقع أمام منزل رئيس اللجنة بعد دخول منزله بلحظات، وجرى رفع البصمات؛ تمهيداً للقبض على الجاني وتقديمه إلى الجهات الأمنية.
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