ثنائية عواجي تنقذ الأهلي من فخ الفتح في الجوهرة “فيديو”

حقق النادي الأهلي فوزاً صعباً أمام ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.

واستطاع اللاعب علي عواجي من افتتاح التسجيل للأهلي عند الدقيقة 84، وقبل نهاية المباراة تمكن ذات اللاعب من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 8 في المركز الأخير.