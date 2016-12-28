الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم ستوك ويعادل رقم أرسنال ويونايتد يغلب مدلسبره

احتفل تشيلسي بنهاية عام 2016 على أفضل وجه، بعدما واصل سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمير ليج) عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 2 على ضيفه ستوك سيتي في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة اليوم السبت.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز مانشستر يونايتد على ضيفه ميدلسبره 2 / 1، وويست بروميتش ألبيون على مضيفه ساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها، وبيرنلي على ضيفه سندرلاند 4 / 1، وليستر سيتي على ضيفه ويستهام يونايتد 1 / صفر، وبورنموث على مضيفه سوانسي سيتي 3 / صفر.

وعزز تشيلسي، الذي حصد انتصاره الثالث عشر على التوالي في البطولة، موقعه في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق تسع نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه فريق ليفربول، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم ضمن نفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد ستوك، الذي تكبد خسارته الثامنة هذا الموسم في البطولة، والثالثة خلال مبارياته الخمس الأخيرة، عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف حمل توقيع جاري كاهيل في الدقيقة .34

وتواصلت الإثارة والمتعة في الشوط الثاني بعدما أدرك برونو مارتينس آندي التعادل لستوك في الدقيقة 46، غير أن ويليان أعاد التقدم لتشيلسي مجددا بعدما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل بيتر كراوتش لستوك في الدقيقة .64

ولم يهنأ ستوك بتعادله طويلا، بعدما واصل ويليان تألقه عقب تسجيله الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 65، فيما تكفل دييجو كوستا بتسجيل الهدف الرابع للفريق الأزرق في الدقيقة .85

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لتشيلسي على ستوك منذ الرابع من نيسان/أبريل عام .2015

من جانبه، واصل مانشستر يونايتد انتفاضته في المسابقة بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي عقب فوزه الصعب والمثير 2 / 1 على ضيفه ميدلسبره في اللحظات الأخيرة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم ميدلسبره بهدف مباغت في الشوط الثاني عن طريق جرانت ليدبيتر في الدقيقة .67

ونجح يونايتد في قلب الطاولة على منافسه في الوقت القاتل بعدما أدرك الفرنسي أنطوني مارسيال التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف مواطنه بول بوجبا الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميدلسبره عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.