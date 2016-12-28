الرئيس الفرنسي يزور العراق الاثنين المقبل لتحية قوات بلاده

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مساء السبت، أنه سيزور العراق، الاثنين، ليوجه “تحية” إلى الجنود الفرنسيين، الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال هولاند، في كلمة التهنئة التقليدية الموجهة إلى الفرنسيين بمناسبة قدوم العام الجديد “لم ننته بعد من آفة الإرهاب، ولا بد لنا من المضي في مواجهته. في الخارج، هذا ما نقوم به عبر عملياتنا العسكرية في مالي وسوريا والعراق، العراق الذي سأزوره بعد غد لأوجه تحية إلى جنودنا هناك”.

يشار إلى أن القوات الفرنسية تشارك في تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق.