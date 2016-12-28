 الرئيس الفرنسي يزور العراق الاثنين المقبل لتحية قوات بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس الفرنسي يزور العراق الاثنين المقبل لتحية قوات بلاده

الرئيس الفرنسي يزور العراق الاثنين المقبل لتحية قوات بلاده
المناطق_رويترز

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مساء السبت، أنه سيزور العراق، الاثنين، ليوجه “تحية” إلى الجنود الفرنسيين، الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال هولاند، في كلمة التهنئة التقليدية الموجهة إلى الفرنسيين بمناسبة قدوم العام الجديد “لم ننته بعد من آفة الإرهاب، ولا بد لنا من المضي في مواجهته. في الخارج، هذا ما نقوم به عبر عملياتنا العسكرية في مالي وسوريا والعراق، العراق الذي سأزوره بعد غد لأوجه تحية إلى جنودنا هناك”.

يشار إلى أن القوات الفرنسية تشارك في تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق.

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