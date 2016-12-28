محافظ صبيا : البيعة هي تدفق للعطاء وتعمير للأرض وبناء للإنسان

تأتي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم والوطن الغالي بجغرافيته المترامية الأطراف يعيش أجواء الفخر والاعتزاز بالإنجازات العملاقة واستمرار مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة والمواطن السعودي يشعر بالتقدير والإجلال لإهتمام وحرص القيادة على تدفق العطاء لتعمير الأرض وبناء الإنسان من خلال التركيز على محاور التعليم والصحة ورعاية الشباب والشؤون الإجتماعية وغيرها من المجالات الهادفة لتوفير الرفاهية والازدهار .

إن مانشهده في هذا العهد الزاهر من خطوات للتحول الإقتصادي وتهيئة مناخ الإستثمار والانتقال لمصاف الدول الصناعية وفق رؤية 2030 تعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع المستجدات والاستعداد للمستقبل .

إن رؤية الملك سلمان السياسية ومواقفه الواضحة والثابتة عربياً وإقليميا ودولياً قد ساهمت في إرساء مبادىء الحق والعدل ونصرة المظلومين ونشر قيم التسامح والسلام في ربوع العالم .

بقلم – محافظ صبيا أ. علي بن موسى زعله