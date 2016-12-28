بيعة الحزم والعزم ..

تتجد الذكرى سنويا بمناسبة البيعة لخادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم والعزم الذي تمكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى من قلب موازين القوى العالمية وقطع رأس الأفعى من خلال عاصفة_الحزم ثم حشد اكبر تحالف إسلامي ضد الاٍرهاب في مناورة #رعد_الشمال، ثم تلا ذلك رسم خارطة طريق لمستقبل الوطن وريادته من خلال (رؤية ٢٠٣٠ ) التي بدأت مراحلها ببرنامج ( التحول الوطني ٢٠٢٠ ) وهو برنامج تم فيه اعادة هيكلة الوزارت لتحقيق ( الرؤية ) بفكر العمل المؤسساتي .

ان التحديات التي واجهها خادم الحرمين الشريفين منذ اول ثانية لتوليه دفة الحكم لهي تحديات تهز الجبال الراسيات، لكنها لم تحرك شعرة من سلمان التقوى والحزم والعزم الذي تسلح بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى ثم بشعبه الموحد المحب الوفي الغيور المقدام الشجاع المتعلم الذي قال له في بيعة تسلمه الحكم ويرددها سنويا؛ امض سلمان حيث شئت فنحن عصاك التي لا تعصاك واضرب بناء الفرس واذنابهم المعتدين والدواعش الضالين وكل من أراد السوء ببلاد الحرمين وقبلة المسلمين، ونحن حاسوبك الذي يصنع المستقبل دون الاعتماد على احد سوى الله سبحانه وتعالى؛

نبايعك و( محمديك ) على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ونسال الله ان يمدكم بعونه وتوفيقه.

كما نجدد المباركة بالتمديد لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان أمير الحد والتنمية لاستكمال رسم لوحة جازان المستقبل التي بدأها قبل ستة عشر عاما وتغيرت خلالها الملامح تماما فأصبحت منطقة جاذبة علميا وتجاريا وسياحيا وصناعيا بانتظار اكتمال اللوحة بتشغيل #مصفاة_جازان ذلك الحلم الذي تحول الى حقيقة بدعم من القيادة الحكيمة ومتابعة أمير التنمية ومن خلاله ستتحول جازان الى منطقة صناعية من الطراز الاول .

بقلم – م. يحي غزواني

مدير كهرباء جازان