الجيش اليمني يحرر مقر اللواء 101 و يكبد ميلشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

أعلن الجيش الوطني اليمني، السبت، استكمال تحرير مقر اللواء 101 في منطقة البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن من قبضة ميلشيا الحوثي.

وقال الجيش في بيان له إن وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة تمكنت من استكمال تحرير مركز قيادة اللواء 101 مشاة في جبهة البقع بمحافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية بعد تكبديها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.