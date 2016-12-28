إنفوغرافيك.. أبرز انجازات التكنولوجيا في 2016

لكن وسط هذه الفوضى، برزت العديد من الابتكارات التي أنقذت تكنولوجيات العام المنصرم، رغم أن بعضها ليس بذلك الإبداع أو حاجة بعض الابتكارات إلى المزيد من البحث والتطوير.

وسوف نستعرض في هذا الإنفوغرافيك بعض أبرز إنجازات العام 2016 في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية.

“غوغل هوم” وأمازون إيكو”

يبدو أن فكرة المساعد الرقمي أو الافتراضي ما زالت تستحوذ على عقول الناس منذ ابتكار الأجهزة الكفية والتوصل إلى تقنية التعرف على الصوت.

وشهد العام الماضي مبيعات قياسية، لمنتجات أبرز شركتين في هذا المضمار، وهما غوغل وأمازون، أي مبيعات المساعد الافتراضي “المساعد الرقمي “أمازون إيكو” و”غوغل هوم” وهما الجهازان اللذان يقدمان المساعدة في المنزل من خلال تكنولوجيا التحكم بالصوت.

ويجمع الجهاز بين السماعات اللاسلكية مع مجموعة من الميكروفونات للاستماع للأوامر الصوتية، مع وجود زر كتم للصوت.