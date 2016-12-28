إنفوغرافيك.. أبرز انجازات التكنولوجيا في 2016

شهد العام 2016 العديد من الإنجازات والإخفاقات في مجال التكنولوجيا، لعل من أبرزها “احتراق هواتف غالاكسي نوت 7” وسقوط العديد من طائرات الدرون، ناهيك عن الفوضى التي خلفتها لعبة “بوكيمون غو”.
لكن وسط هذه الفوضى، برزت العديد من الابتكارات التي أنقذت تكنولوجيات العام المنصرم، رغم أن بعضها ليس بذلك الإبداع أو حاجة بعض الابتكارات إلى المزيد من البحث والتطوير.
وسوف نستعرض في هذا الإنفوغرافيك بعض أبرز إنجازات العام 2016 في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية.
“غوغل هوم” وأمازون إيكو”
يبدو أن فكرة المساعد الرقمي أو الافتراضي ما زالت تستحوذ على عقول الناس منذ ابتكار الأجهزة الكفية والتوصل إلى تقنية التعرف على الصوت.
وشهد العام الماضي مبيعات قياسية، لمنتجات أبرز شركتين في هذا المضمار، وهما غوغل وأمازون، أي مبيعات المساعد الافتراضي “المساعد الرقمي “أمازون إيكو” و”غوغل هوم” وهما الجهازان اللذان يقدمان المساعدة في المنزل من خلال تكنولوجيا التحكم بالصوت.
ويجمع الجهاز بين السماعات اللاسلكية مع مجموعة من الميكروفونات للاستماع للأوامر الصوتية، مع وجود زر كتم للصوت.
بلايستيشن والواقع الافتراضي
تتميز بسهولة الاستخدام وبسعر مناسب والعديد من الألعاب الجيدة، وتتفوق على عدة الواقع الافتراضي من سامسونغ و”كاردبورد” من غوغل، خصوصا من ناحية جودة ونوعية الحركة وتعقبها وكذلك جودة الرسوم.
وهي أفضل من ناحية السعر من “أوكيولوس ريفت” و”أتش تي سي فيف”.
وتتميز بلايستسشن الواقع الافتراضي بأنها ليس غالية سعرا ولا رخيصة، فالسعر الابتدائي لها 400 دولار، كما أنها ليست معقدة جدا ولا بسيطة للغاية وليست كبيرة جدا ولكنها ليست صغيرة أيضا.
لعبة “ريك رووم”
طرحت هذه اللعبة الافتراضية متعددة اللاعبين لجهاز “أتش تي سي فيف”، ويمكنها أن تجمع اللاعبين في مجال حيوي أكثر مما تفعل غرف الدردشة والحوار على الإنترنت.
سماعات أبل اللاسلكية
تشكل تطورا نوعيا وتفوقا على الشركات المنافسة، على الرغم من أن البعض يعتبرها مثيرة للجدل كما يعتبرها البعض الآخر غير عملية، ويبدو أن أبل تسعى لحمايتها حاليا، حيث تسعى إلى تسجيل براءة اختراعها.
ساعة أبل 2
ساعة مضادة للماء، ويمكنها قياس المسافة التي تقطعها سباحة في بركة سباحة أو مسافة رياضة الجري، كما يمكنها التقاط خدمة نظام تحديد الموقع العالمي، الذي يستطيع أن يسجل ويتعقب تحركات حاملها.
الدرون الشبح 4
عدة تكنولوجية بتحديات اجتماعية: حتى بعد سنوات قليلة على ظهورها، تعتبر الدرونات الصغيرة، بما فيها “الشبح 4” أو “فانتوم 4” حققت تطورا مذهلا من حيث سهولة الاستخدام والسلامة وجودة ونوعية الصور، غير أن هناك عوائق وخواطر تقف في طريقها، أبرزها خطر سقوطها وتحطمها واتساع مناطق حظرها.
أيفون 7 وغوغل بيكسل
يحتوي الجهازان على كاميرات وتطبيقات تصوير تعمل على تحقيق قفزات نوعية في التصوير الرقمي، تماما كما فعلت الكاميرات الرقمية عندما طرحت في الأسواق من قبل.
بوكيمون غو: التطبيق الذي لن يجربه أحد ثانية
ما إن طرح تطبيق لعبة “بوكيمون غو” في الأسواق حتى سارع الناس إلى تحميله وممارسة اللعبة، الأمر الذي أثار فوضى غير مسبوقة.
ويبدو أن أحدا ممن حمل التطبيق ولعب بوكيمون غو لن يعيد التجربة مرة أخرى، بالنظر إلى المشكلات والفوضى التي صاحبت هذه التجربة.
نظارة سناب شات
دخلت شركة سناب شات المطورة للتطبيق الذي يحمل الاسم نفسه سوق النظارات المدمجة بكاميرات لالتقاط الصور والفيديوهات القصيرة وتسجيلها مباشرة من دون أن تخلعها عن وجهك، كما يمكن مزاوجتها مع هاتف ذكي.
وهي تختلف عن نظارة غوغل، إذ إنها عبارة عن كاميرا في نظارة شمسية من دون شاشة يصل سعرها إلى 130 دولار.
التعليقات (٠) اضف تعليق