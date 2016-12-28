وكيل إمارة الجوف : ذكرى البيعة فرصة لنستذكر مواقف خادم الحرمين الشريفين

رفع وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله ال الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم.

وقال ال الشيخ:” إن هذه المناسبة فرصة تستوجب من الجميع الوقوف لنستذكر مواقف خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال تلك الفترة من أعمال جليلة قدمها في خدمة الإسلام والمسلمين ، كما امتدت يداه إلى مساعدة الشعوب الإسلامية والعربية والدفاع عن حقوقهم “.

وأكد وكيل إمارة منطقة الجوف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قاد دفة البلاد للسمو والأمجاد متطلعا لتوفير مزيدا من العيش الرغيد لأبناء شعبه الكريم وفق رؤية المملكة 2030 التي ستسهم – بإذن الله – بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المحلي .

وقال ال الشيخ :” رغم ما يمر بالعالم من أزمات اقتصادية وسياسية ومعيشية إلا أن المملكة تسير بخطى ثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عابرة كل العقبات ومتجاوزة كل الصعاب بحنكته وحزمة ، فقد شملت النهضة في المملكة خلال حكم الملك سلمان – حفظه الله – كافة المؤسسات الحكومية وضمت كافة أبناء الشعب السعودي ، لتبرهن للعالم بأسره على أن المملكة قوية بالله ثم باقتصادها وتماسك شعبها ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها “.

وسأل وكيل إمارة منطقة الجوف الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد في خدمة الدين والوطن ، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه .