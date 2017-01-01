 75 % من مديري المراكز الصحية “رسبوا” في اختبارات التقييم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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75 % من مديري المراكز الصحية “رسبوا” في اختبارات التقييم

75 % من مديري المراكز الصحية “رسبوا” في اختبارات التقييم
المناطق - وكالات

قالت وزارة الصحة إنها تجري عملية إعادة تقييم لأداء المراكز الصحية في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن أداء تلك المراكز بحاجة إلى تحسين، وأنها ترى مكامن الخلل وتعمل على التطوير.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة أعدت كثيرا من المبادرات لتطوير المراكز الصحية في المملكة، وهناك عملية إعادة تقييم لأدائها من خلال فرق تفتيش، مبينا أن هناك عديدا من الأنظمة القديمة الخاصة بإدارة المراكز الصحية يجري العمل على تطويرها، مثل الأمن والسلامة، والخدمات المقدمة، وعدد الزوار، والأجهزة المتوافرة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة أجرت في وقت سابق من هذا العام، اختبار تقيم لمديري المراكز الصحية على مستوى المملكة، فشل فيه نحو ثلاثة أرباع المديرين، أي بنسبة تقترب من 75 في المائة من مجموعهم.

وأضاف “قمنا أخيرا بتمديد فترة العمل في بعض المراكز الصحية في بعض المدن، كما أنه يجري تقييم المباني التي تم اختيارها كمراكز صحية سواء المستأجرة أو المملوكة للوزارة”.

وبشأن ضعف أداء مختبرات التحليل في تلك المراكز، أكد المصدر أن الوزارة تعمل على مبادرات جديدة لتطوير أداء المختبرات في المستشفيات والمراكز الصحية، من بينها “المختبر الإلكتروني”، تتيح معرفة نتيجة التحليل إلكترونيا بعملية سريعة ومبسطة مرتبطة بالطبيب والمريض.

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