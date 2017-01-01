 #ذكري_البيعه_الثانيه.. هشتاق يشعل تويتر لتجديد الولاء والوفاء لسلمان الحزم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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#ذكري_البيعه_الثانيه.. هشتاق يشعل تويتر لتجديد الولاء والوفاء لسلمان الحزم

#ذكري_البيعه_الثانيه.. هشتاق يشعل تويتر لتجديد الولاء والوفاء لسلمان الحزم
المناطق - الرياض

تحتفل المملكة اليوم الأحد بالذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً وقائداً لمسيرة الخير والعطاء والنماء، وسط بهجة وفرحة غامرة أشرقت مظاهرها على امتداد الوطن.

وتأتي احتفالية هذا العام وسط زخم كبير من المنجزات السياسية والتنموية والتحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، وما تلاها من إعلان الميزانية التي فاقت توقعات الخبراء الاقتصاديين وتغلبت على التحديات والظروف المالية كافة التي يمر بها العالم، لتؤكد من جديد استمرار السياسة الحكيمة التي تنتهجها السعودية من أجل رفاهية واستقرار وأمن شعبها برعاية خادم الحرمين.

فيما تصدر هاشتاق في ذكرى البيعة، وحاز على آلاف المشاركات التي عبر بها أبناء الشعب السعودي بكلمات الحب، مؤكدين ومجددين للوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين ووطنهم الكبير.

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